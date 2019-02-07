ملحقيتنا في #بريطانيا: تذكرة سفر لمدة 3 أشهر عند وجود ظروف للمبتعث أو أحد أفراد أسرته

صحيفة الخليج الالكترونية

قال الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبد العزيز المقوشي، إنه تم تقديم استحقاق تذكرة السفر لمدة ثلاثة أشهر قبل الاستحقاق الفعلي في حالة وجود ظروف دراسية أو صحية تتعلق بالمبتعث الأساسي أو أحد أفراد أسرته.

وأضاف المقوشي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم تقديم استحقاق تذكرة السفر على أن يتم تعديل الاستحقاق للعام التالي وفق ما تم من إجراءات، تيسيرًا على الإخوة والأخوات المبتعثين وتقديرًا لظروفهم الدراسية والأكاديمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقدير تلك الظروف من قبل الملحقية.

ونوه الملحق الثقافي السعودي بـ«كريم الدعم والمساندة» من الوكالة للملحقية من خلال تبني العديد من مقترحات الملحقية الهادفة للتسهيل والتيسير على المبتعثين وأسرهم، مشيرًا إلى أنها سيكون لها الكثير من الجوانب الايجابية المفيدة.

ووجه الشكر لوزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة للبعثات وعلى رأسها وكيل الوزارة الدكتور جاسر الحربش على دعم أعمال الملحقية وتفهّم القضايا والموضوعات التي تطرحها الملحقية بما يعود بالنفع على ابناء وبنات الوطن المبتعثين في بريطانيا.