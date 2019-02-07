الإسكان: هذا آخر موعد لسداد رسوم #الأراضي_البيضاء في #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، أنه تبقى 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأعلنت الوزارة عبر حساب الأراضي البيضاء في “تويتر” أن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة.
ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.
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