شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء حاسم بحق شركات الطيران المخالفة في تسجيل المسافرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توعدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الخميس، الشركات المخالفة في تسجيل المسافرين والتحقق من بياناتهم.

وأوضحت الهيئة، أنها رصدت تراخيَ بعض شركات الطيران المحلية، من قبل موظفيها، في تسجيل والتحقق من بيانات المسافرين على الرحلات المحلية بشكل صحيح.

وشددت الهيئة على أن عدم التقيد والالتزام بالتعليمات للجهات العليا في تسجيل بيانات المسافرين بكشوفات (المنانفست)، التي توجب على الشركات تأكيد معلومات المسافرين بالمعلومات التالية: (الاسم – الجنسية – رقم الجواز – نوع التأشيرة)؛ يعرضها للعقوبات، مؤكدةً أنها لن تتأخر في مساءلة تلك الشركات المخالفة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، أفادت في وقت سابق، بأحقية المسافر الذي تُلغَى رحلته، في الحصول على تعويض بنسبة 50% عند قبوله درجة أدنى.

وأكدت الهيئة أن حق المسافر محفوظ ومكفول عند إلغاء الناقل الجوي رحلته؛ تماشياً مع لائحة حماية العملاء التي أطلقتها أخيراً، مشيرةً إلى أنه يحق للملغاة رحلته اختيار السفر على رحلة أخرى، أو استعادة 100% من قيمة تذكرته، فيما يحق له الحصول على تعويض 50% إذا قَبِل درجة إركاب أدنى.