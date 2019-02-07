شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة المنزل المسكون بـ«الجِنّ» في حي النكاسة بمكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

نفى المتحدث الرسمي باسم ھیئة تطوير منطقة مكة المكرمة المھندس جلال كعكي حقيقة مقطع الفیديو المتداول لمنزل واقع على قمة جبل في حي النكاسة، وزعم بعض متداولي المقطع أنه مسكون بـ”الجن”، وأن آلیات الأمانة عجزت عن إزالته.

وقال كعكي إن المنزل الظاھر في المقطع ھُدم بالكامل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير حي النكاسة العشوائي.

وأكد متحدث هيئة تطوير منطقة مكة أن ما يتداول من شائعات حول المنزل غير صحيحة، مشيراً إلى أن الشركة المطوِّرة تعمل على المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ولم تواجه حتى الآن أي عوائق.