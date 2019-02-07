شكرا لقرائتكم خبر عن لص تسلق منزل مواطن بمكة وتجول في الفناء وفر هارباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تسلَّق أحد اللصوص منزل مواطن في أحد أحياء مكة المكرمة؛ بهدف السرقة؛ ولكنه تَرَاجع بعد أن تسلق الباب ثم السور الخاص، ومنه قفز للفناء الداخلي، وكان ذلك في وضح النهار ظهراً.

والتقطت الواقعة كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل ورصدت اللص وهو يمرح فيه، وجرى تسليم المقطع للشرطة التي تباشر مجريات القضية.

وقال مالك المنزل: “اقتحم منزلي الواقع في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة، لص من الجنسية الأفريقية، بعد أن تسلق باب السور ودخل إلى فناء المنزل، وقام بتفتيش مواقف السيارات تحت المنزل، والملاحق الأرضية”.

وتابع: “اللص حاول الصعود إلى الدور الثاني؛ ولكن أعماه الله وصرفه عن المدخل؛ حيث عائلتي كانوا متواجدين بالمنزل ويشاهدون دخول اللص عبر شاشات التلفاز؛ كون المنزل مجهزاً بكاميرات خارجية تنقل لهم الصورة”.

وأشار مالك المنزل إلى أن عائلته أُصيبت بالرعب والذعر في حينها، ولم يتمكنوا حتى من الاتصال بالجهات الأمنية نتيجة الخوف الذي انتابهم، ولأنهم كانوا حذرين من أن تصدر أصواتهم حتى لا يسمعها اللص.

وبيّن أن هذه الحالة هي الثانية؛ حيث سبقها سرقة سيارته منذ نحو سنة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وقدم بلاغاً بما تم التقاطه عبر الكاميرات من محاولة سرقة منزله لمركز شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، لاتخاذ الإجراءات النظامية.