شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق 5 محميات طبيعية.. تعرّف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم الخميس، تمديد إيقاف الزيارات في محميات: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد) بدءاً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه نظراً لاستمرار تنفيذ الهيئة السعودية للحياة الفطرية لبعض البرامج في عدد من المناطق المحمية: (حرة الحرة، الخنفة، الطبيق، التيسية، محازة الصيد)؛ تود الهيئة التنويه بأنه تم تمديد إيقاف الزيارات في تلك المحميات بدءاً من ١/ ٦/ ١٤٤٠هـ حتى إشعار آخر؛ فنرجو من الجميع التعاون والالتزام.