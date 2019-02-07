السعودية توقع اتفاقات لعرض مسرحيات عالمية في المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قالت السعودية يوم الخميس إنها وقعت عدة اتفاقات مع شركات في لندن لتطوير قطاع الترفيه بالمملكة.

وقالت الحكومة السعودية في بيان "الاتفاقات الموقعة تشمل مذكرة تفاهم مع شركة (فلاينغ ميوزيك) لتنظيم عدد من العروض المسرحية العالمية مثل (ثريلر)".

وأعلنت المملكة مؤخراً أنها تتوقع ضخ مليارات الدولارات في قطاع الترفيه الناشئ الذي تدعمه الدولة وإنها تدرس استضافة عشرات الفعاليات الغربية منها استقطاب إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي ومسابقة لركوب الثيران.

وتأتي تلك الجهود في إطار الحملة السعودية لإقناع السائحين من مواطنيها بإنفاق أموالهم في الداخل وجذب الزوار الأجانب وخلق وظائف لشبابها وتحسين جودة الحياة في بلد كانت فيه دور السينما والحفلات العامة محظورة حتى وقت قريب.

واجتذبت الحكومة حفلات موسيقية عربية وغربية ومنها حفل المطربة الأمريكية ماريا كاري.

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