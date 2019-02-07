شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية: اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم /الخميس/، اعتقال اثنين من العناصر الإرهابية في محافظة ديالي. وقال الناطق الإعلامي باسم القيادة العقيد غالب العطية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن مفارز من قسم شرطة بني سعد والسلام وجلولاء، ومفارز من قسم مكافحة أجرام ديالى تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، وتم إرسالهما إلى قسم الشرطة لعرضهما على القضاء".

وأضاف العطية، أن تنفيذ أوامر إلقاء القبض تأتي بهدف القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب حماية أمن المواطنين في المحافظة.

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