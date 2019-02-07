قصف جوى ومدفعى يستهدف مليشيا الحوثى فى صعدة باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم /الخميس/ عدة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثى فى مديرية كتاف بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن الغارات استهدفت تحركات لتعزيزات مليشيا الحوثى، فى جبال "الشعير"، ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

وفى السياق، استهدفت مدفعية الجيش، مخزن أسلحة تابعا لمليشيا الحوثى فى المنطقة ذاتها؛ ما أسفر عن تدمير المخزن، وسماع دوى انفجارات شديدة وتصاعد كثيف لألسنة النيران، وتدمير عربتين تابعتين للمليشيا كانت متواجدة أمام المخزن.

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