مستوطنون يعتدون على مسنة فلسطينية ونجليها شمال الخليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الخميس/ بالضرب على مسنة فلسطينية فى مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلوا نجلها، وتم أخذ قياسات منزلهم.

وروى الصحفى الفلسطينى ثائر الشريف أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة بمحيط منزل الشيخ أحمد أبو سرور فى مخيم العروب، واعتدى مستوطنون كانوا برفقتهم بالضرب على الحاجة زينب أبو سرور (62 عاما)، ونجليها أحمد، وعبد القادر الذي اعتقله الجيش مباشرة.

وأضاف أن المستوطنين أخذوا قياسات المنزل والأرض المجاورة له، الواقع بمحاذاة الطريق الرئيسي، القدس الخليل، بزعم أن البيت يعود للجمعية المسيحية ولبيت البركة القريبة منه، الذي استولى عليه المستوطنون في العامين الماضيين.

يذكر أن الأمن الإسرائيلي كان قد أقر بمعطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الإرهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.

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