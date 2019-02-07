شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف آخر موعد لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، أنه تبقى 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وأعلنت الوزارة عبر حساب الأراضي البيضاء في “تويتر” أن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة.
ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض.
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