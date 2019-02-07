شكرا لقرائتكم خبر عن بالقوة الجبرية.. ضبط 3 مواطنين بحوزتهم مسكر وكبتاجون في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكَّن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، باستخدام القوة الجبرية، في السيطرة على مركبة من نوع “وانيت” لم يستجب قائدها لنداءات التوقف وحاول الفرار هارباً، وبداخلها 3 مواطنين بحوزتهم قارورة عرق مسكر، وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر.

وأسفر التعاون المشترك بين الجهات الأمنية وربطها بمركز العمليات الموحدة 911، بعد تلقي المركز بلاغاً عن طريق دوريات الأمن بتعقب مركبة من نوع “وانيت بك أب” ومحاولة استيقافها؛ إلا أن قائدها لم يستجب لنداءات التوقف، حيث تم تمرير البلاغ إلى مركز الضبط الأمني بالكعكية عن طريق مركز العمليات الموحدة وتولى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة إعداد نقطة أمنية على طريق الساحل، وطلب رجال القوة الخاصة من قائد المركبة التوقف؛ إلا أنه تجاوز النقطة الأمنية، بعد أن قام بصدم إحدى دوريات القوة الخاصة مُحدثاً أضراراً بمقدمتها ولاذ بالفرار.

وعلى الفور، قامت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمتابعة المركبة، وتكرار طلب الوقوف منه باستخدام الطلقات التحذيرية دون جدوى، وتم التعامل مع الموقف من قِبَل رجال القوة وإخضاع المركبة بالقوة الجبرية والسيطرة على من بداخلها، واتضح بعد استيقاف المركبة وتفتيشها وجودُ ثلاثة أشخاص مواطنين، وعُثر بداخلها على قارورة عرق وعدد 28 حبة كبتاجون مخدر، وتم تسليم المضبوطات والأشخاص للجهات المسؤولة.