شكرا لقرائتكم خبر عن قائد دراجة نارية يستعرض على إطار واحد.. ومرور عسير يطيح به (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على قائد دراجة نارية؛ وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد بأحد الطرق الرئيسية، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.

يُذكر أن جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر، ورصدت الكثير من هذه المخالفات وضبطت ممارسيها مع إيقاع العقوبات بحقهم.