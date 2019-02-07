هذا الموضوع جوجل تخطط لجلب نمط تصفح سريع لمتصفح Chrome ظهر على التقنية بلا حدود.
رصد مؤخراً تسريبات لبعض التعليمات البرمجية لمتصفح كروم تكشف عن نمط سريع للتصفح تقدمه شركة جوجل لاحقاً للمستخدمين يعرف بNever-Slow Mode.
ظهرت تسريبات لمتصفح كروم عبر Chromium Gerrit تكشف عن نمط جديد للتصفح السريع يأتي في تحديث جديد في ميزة تعرف بNever-Slow Mode، حيث تأتي هذه الميزة الآن تحت نمط تصفح تجريبي في متصفح كروم، على أن تعمل هذه الميزة على معالجة الموارد ووقت التشغيل لدعم تجربة تصفح سريعة بإستمرار.
وقد كشفت هذه الميزة الآن عن قطع في المحتوى لدعم سرعة التصفح بإستمرار، كما لا يدعم هذا النمط التعليمات البرمجية، أو البرامج إلى جانب بعض المحتوى الذي يضم أحجام محددة من الصور أو أنواع من الخطوط في النصوص.
بالتأكيد مازالت هذه الميزة لنمط التصفح السريع بإستمرار تخضع للمعاينة من شركة جوجل لتحسين التجربة وإخراجها بشكل أفضل للمستخدمين، حيث من المتوقع أن تعمل هذه الميزة لاحقاً على خفض إستهلاك الذاكرة، إلا أن التفاصيل الدقيقة تكشف بالتأكيد عنها جوجل عند الإعلان الرسمي عن الميزة الجديدة.
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هذا الموضوع جوجل تخطط لجلب نمط تصفح سريع لمتصفح Chrome ظهر على التقنية بلا حدود.
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