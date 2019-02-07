تعرف على الاسم القرآني الذي اختارته قطر لطائراتها الفرنسية المقاتلة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

اختارت قطر اسماً مستوحى من القرآن الكريم لإطلاقه على طائراتها المقاتلة من طراز رافال بعد استلامها الدفعة الأولى منها طبقاً لعقود أبرمتها مع شركة داسو الفرنسية عامي 2015 و2017.

وتسلمت قطر أول طائرة فرنسية متعددة المهام يوم الأربعاء وأعلنت إطلاق اسم "العاديات" عليها.

وورد اللفظ في بداية الآية القرآنية "وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا" في سورة "العاديات" وجاء بمعنى "الخيل التي تعدو وتحمحم".

ويقضي العقد الذي وقعته قطر مع شركة داسو بحصول الإمارة العربية على 36 طائرة فرنسية مقاتلة كما ينص على تدريب طيارين قطريين في فرنسا.

وضاعفت قطر من إنفاقها العسكري منذ أن واجهت مقاطعة سياسية والاقتصادية من كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017 إثر اتهام الدول الأربع للدوحة بدعم حركات إرهابية والتقرب من إيران.

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