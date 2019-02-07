شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا يؤكد مضيه فى مساعي التهدئة بين الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، إنه ماض فى مساعى التهدئة بين الأطراف فى ليبيا.

وأضاف سلامة - فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد، مؤكدا أن هناك منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا، وليس فقط المشكلة الفرنسية الإيطالية.

وكشف المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، عن لقاءات ستجمعه قريبا مع رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، ثم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

وأعرب سلامة عن تفاؤله بحل الأمور على المسار السياسى فى البلاد خلال العام الحالى حال اتفاق الأطراف الفاعلة.

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