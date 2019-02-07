بالفيديو والصور... عبد المهدي يستقبل بارزاني في بغداد

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق جدد نيجيرفان البارزاني خلال مؤتمر اقتصادي عقد في أربيل بحضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التعبير عن دعمه الكامل لحكومة عادل عبد المهدي وأمله في تسوية الخلافات العالقة مع بغداد على أساس الدستور.

وتشهد العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان تحسنا، فقد أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، أن موازنة 2019 هي الأفضل بالنسبة للإقليم.

وشكر بارازاني حكومة بغداد لدفعها رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينا أن "كردستان قطعت مرحلة جيدة بتفاهماتها مع بغداد".