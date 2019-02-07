مصر.. تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين أدينوا بقتل نجل قاض

إسطنبول/ الخليج 365

نفذت الداخلية المصرية، الخميس، حكمًا بإعدام 3 "معارضين" أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، وفق قيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومصدر حقوقي.



وأوضح أيمن عبد الغني، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبر "فيسبوك"، أن "الداخلية نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 3 معارضين مدانين في مقتل نجل قاض شمالي البلاد".



والأسماء التي تم تنفيذ الحكم بحقها هم "أحمد ماهر الهنداوي، عبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم".



وأكد الحقوقي المصري علاء عبد المنصف تلك الأنباء، عبر صفحته بـ"فيسبوك".



ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن الأمر حتى الساعة 14.30 ت.غ، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي من نفذ بحقهم الحكم.



وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل المستشار محمود السيد المورلي رئيس محكمة استئناف المنصورة السابق (دلتا النيل/شمال) في سبتمبر/أيلول 2014.



وفي يوليو/تموز 2016، قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام 5 أشخاص (3 حضوريًا و2 غيابيًا)، إثر إدانتهم بقتل نجل المورلي، قبل أن يطعن الدفاع عن المتهمين على الحكم في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.



ووجهت النيابة للمتهمين تهمًا نفوها أثناء جلسات المحاكمة، بينها "القتل العمد، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.



وبهذا يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 30 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014 أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون.



وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري.

وتقول إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.