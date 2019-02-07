شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه مهم من «التعليم» بشأن الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

خاطبت وزارة التعليم جميع إداراتها بالمناطق والمحافظات بشأن اكتمال ربط وزارة التعليم بالنظام المركزي للحقوق المالية.

وطالبت الوزارة المختصين بضرورة إكمال إرسال مسيرات الرواتب، وأوامر الدفع الخاصة بها عن طريق النظام المركزي للحقوق المالية، ومنصة اعتماد بتاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى.

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها، أنه ولضمان رفع الرواتب الشهرية في موعدها دون تأخير عليه يعتمد ما يلي:

أولاً: بدء العمل على إقفال مسيرات الرواتب الشهرية ابتداءً من اليوم الثامن من كل شهر ميلادي، على أن يتم الانتهاء منها وإرسالها إلى النظام المركزي للحقوق المالية ليوم 12من كل شهر ميلادي، فإذا وافق ذلك اليوم يوم عطلة فتنهى في اليوم السابق.

ثانياً: يبدأ العمل على أوامر الدفع من يوم 12 من كل شهر ميلادي، على أن يتم الانتهاء منها نظام فارس ومنصة (اعتماد) في موعد اقصاه يوم 17 من كل شهر ميلادي.

ثالثاً: يتم إرسال أوامر الدفع من نظام (فارس) إلى النظام المركزي للحقوق المالية، قبل تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى.