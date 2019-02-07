انت الان تتابع إسرائيل ترد على خطاب نصر الله: «يردد نفس الشعارات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على الكلمة التي ألقاها، حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني في الذكرى الـ40 للثورة بإيران، قائلًا في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: «خطاب نصر الله ترديد لنفس الشعارات، إيران قوية ولإيران قائد لا مثيل له، فماذا بالنسبة للدور الإيراني المركزي الذي يتمثل في محاربة العالم السني واحتلال عدد من العواصم العربية ومحاولة فرض الهيمنة الشيعية من إيران إلى العراق وسوريا مرورًا بلبنان واليمن»، وفقًا لما ذكرته الـcnn.

ولفت أدرعي إلى ما قال إن الأمين العام لحزب الله، تجاهله في كلمته، حيث قال: «نصر الله تجاهل عمدًا كم من العرب قتل النظام الايراني فحرص على تأكيد أن إيران أقوى في لبنان مع حزب الله». يشار إلى أن نصر الله رفض طرح أن هناك صراعا بين إيران وإسرائيل أو إيران والسعودية، لافتا إلى أن الصراع هو بين