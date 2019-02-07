دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كوالكوم تكشف رسمياً عن رقاقة Snapdragon 712 المميزة بآداء أسرع بنسبة 10% ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة كوالكوم عن إصداراها الجديد من رقاقة معالج Snapdragon 712، التي تأتي بتحسينات في الآداء مع دقة تصنيع 10 نانومتر ودعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.

تأتي رقاقة Snapdragon 712 بتحسينات عن الإصدار السابق Snapdragon 710، حيث تتميز الرقاقة الجديدة بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع ثماني من الأنوية لدعم أفضل آداء في الرقاقة في الألعاب أو المهام الأخرى.

وتضم الرقاقة ثماني من أنوية Kryo 360 التي تدعم الآن سرعة إستجابة 2.3 GHz، أي آداء أفضل من الإصدار السابق الذي جاء بسرعة 2.2 GHz، أيضاً تدعم رقاقة Snapdragon 712 تقنية الشحن السريع Quick Charge 4 بلس، مع آداء أفضل في الصوتيات عبر البلوتوث تدعمه تقنيات TrueWireless ستريو بلس مع تقنية Broadcast Audio.

كما تضم رقاقة معالج Snapdragon 712 كرت الشاشة Adreno 616، وأيضاً Hexagon 685 DSP، مع بعض المواصفات الأخرى التي تميز بها الإصدار السابق، حيث تأتي برقاقة مودم Snapdragon X15، كما تدعم تقنية LTE Cat، إلى جانب سرعة 800 ميجا بايت في الثانية ل15 downlink، وCat.13 uplink بسرعة 150 ميجا بايت في الثانية.

وفي الكاميرة تدعم رقاقة معالج Snapdragon 712 كاميرة مزدوجة بدقة 20 ميجا بيكسل، أو كاميرة أحادية بدقة 32 ميجا بيكسل، مع Spectra 250 ISP.

المصدر

هذا الموضوع كوالكوم تكشف رسمياً عن رقاقة Snapdragon 712 المميزة بآداء أسرع بنسبة 10% ظهر على التقنية بلا حدود.