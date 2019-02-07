شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التنازل عن «القرض العقاري» للزوجة أو الأقارب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية أنه يحق لصاحب الطلب التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط، موضحاً أن جميع إجراءات التنازل تتم عن طريق الفروع.

جاء ذلك في إطار إجابة الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على سؤال من أحد المتابعين قال فيه: (هل هناك مجال لتنازل الزوج لزوجته مع العلم أن الزوجة مقتدرة (موظفة)؟.

ورد حساب العناية بالمستفيدين بالآتي: (يحق لصاحب الطلب التنازل لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط. علماً بأن جميع إجراءات التنازل تتم عن طريق الفروع).

وأضاف: (نرجو منك حجز موعد ثم التوجه إلى وحدة خدمات المستفيدين وسوف يقوم الزملاء بخدمتك).