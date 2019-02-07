انت الان تتابع مصادر: إنفلونزا الخنازير تنتشر بمناطق الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طفل يمني

تشهد المناطق اليمنية، التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي تفشيا مخيفا لأوبئة جديدة، بالتوازي مع التدمير الممنهج من جانب هذه الميليشيات لقطاع الصحة، ونهب المساعدات الطبية الإغاثية المقدمة من الجهات الخارجية. وذكرت مصادر طبية يمنية أن أمانة العاصمة صنعاء سجلت نسبة وفيات كبيرة بإنفلونزا (H1N1) أو ما يعرف بإنفلونزا الخنازير، وأرجعت المصادر سبب انتشار المرض إلى تدني مستوى النظافة العامة وتكدس النفايات، جاء ذلك في تصريح نقلته قناة "العربية" الفضائية، اليوم الخميس.

في المقابل، اعترفت وزارة الصحة في الحكومة -غير المعترف بها دوليا- التي شكلها الحوثيون، بتسجيل 590 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير، منها 121 وفاة حتى اللحظة. وفي محافظة إب وسط البلاد، التي تأتي في المرتبة الثالثة بانتشار الوباء بعد صنعاء وعمران، سجلت حالة وفاة، أمس الأربعاء، وفق مصادر طبية، كما شهدت 10