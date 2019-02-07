دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟

لا شك في أن هاتف سامسونج جالاكسي S10 سيكون هاتفًا قويًا، ولكن النتائج المبكرة للنسخة باستخدام شرائح إكسينوس 9820 (التي من المرجح أن تصدر في معظم المناطق خارج الولايات المتحدة)، عادت بعلامات مخيبة للآمال، ومع ذلك، فإن معيارًا جديدًا له نوع من الأرقام التي كنا نأمل فيها.

تم العثور على المعيار الجديد على موقع “Geekbench”، والذي تم مشاركته بواسطة حساب المسرب “UniverseIce” على تويتر، ويكشف عن نقطة واحدة جوهرية تبلغ 4،472 ونواة متعددة المراكز من 10،387، وهذا في الواقع يتفوق بشكل هامشي على قائمة “Geekbench” لإصدار البروسيسور “Snapdragon 855” من سامسونج جالاكسي S10 بلس (النسخة التي من المحتمل أن يتم صدورها في الولايات المتحدة)، والتي جاءت مع النتيجة أحادية النواة من 3،413 ونتائج متعددة النواة من 10،256، لذلك يمكن أن تكون الرقاقتين أكثر مساواة من حيث القوة مما كنا نعتقد سابقًا.

سامسونج جالاكسي S10 قوي، ولكن ليس الأقوى!

لا تزال هذه الدرجات غير مطابقة تمامًا لبعض أجهزة آبل، مع جهاز iPhone XS على سبيل المثال، فالحصول على درجة أحادية النواة في هاتف iPhone XS تبلغ 4،797 وواحدة متعددة النواة 11،267 على موقع “Geekbench”، ولكن ليس من المعتاد بالنسبة لهواتف آبل أن تتفوق على أجهزة أندرويد في المقاييس، وهذه النتائج الأخيرة تقترب.

ويحتوي هذا الإصدار الجديد من إكسينوس 9820 أيضًا على درجات أعلى من أي جهاز أندرويد مدرج حاليًا في قاعدة بيانات “Geekbench”، مما يشير إلى أن جالاكسي S10 وS10 بلس سيكونان أكثر قوة من أي هاتف أندرويد حالي، تمامًا كما نأمل وننتظر.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة هواتف سامسونج جالاكسي S10 سوف يتم صدورها في 20 فبراير الجاري، مما سيجعلنا قادرين على اختباره في وقت قريب جدًا.

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