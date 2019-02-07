ناشطون: تميم في ورطة أردوغان.. الإخوان لن يجدوا أمامهم سوى الدوحة

تفاعل ناشطون، اليوم الخميس، في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخلي تركيا عن الإخوان.

وتم رصد تغريدات ناشطون منهم" علاء هادي، الذي قال "لقد دقت طبول الحرب , أردوغان قرر التخلص نهائياً من جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع "فبعد إعلان الإخوان عن غضبهم بشأن ترحيل أحد أعضائهم إلى مصر، كان رد أردوغان قاسي عليهم و أمر بإعتقال عدد كبير من قيادات الإخوان إستعداداً لترحيلهم".

وبين أن "مصالح الدول دائماً تنتصر".

وذكر الناشطون أن"تميم في ورطة أردوغان..ترحيل شاب إخواني من تركيا يفجر أزمة، الإخوان لن يجدوا أمامهم سوى الدوحة".

وبين الناشطون أن قطر كانت وما زالت وطن الإرهابيين ومخاوف إخوانية من تخلي الأمير القطري مثل صديقه أردوغان".

أما منصور الشاهري، قال إن قيادات الإخوان تهاجم أردوغان على ما قام به فالآن مصالح الدول تنتصر، و أردوغان يرى أنه قد حان وقت التخلص من الإخوان و فوضاهم في تركيا، من أجل أن يخوض سباق رئاسي نظيف، و أعتقد أننا سنرى عدد كبير من الترحيلات التركية للإخوان إلى مصر".

من جانبه يقول عبدالله الحسني، أردوغان يقدم الإخوان في هدية إلى السلطات المصرية رغبتاً في التصالح و لتهدئة الوضع الراهن في تركيا من أجل أن يضمن عرش الحكم التركي، و الإخوان يعلنون الغضب على أردوغان الذي ضحى بهم من أجل مصالح بلاده، هذه نهاية الخائن لوطنه.

من جانبها ذكرت نوال الزبيدي، بأن علاقة الإخوان وأردوغان أشتعلت، و قيادات الإخوان تهاجم أردوغان بشدة و قسوة على ما قام به من ترحيل محمد حسين إلى مصر ".

وتابعت" نرى أن أردوغان قرر التخلص من قمامته و ترحيل الإخوان إلى السلطات المصرية، فإن نار أردوغان ستطيح بالإخوان إلى مصر".