شكرا لقرائتكم مقتل شرطي بتفجير شاحنة لنقل الغاز في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - رويترز | منذ 13 ساعة في 7 فبراير 2019 - اخر تحديث في 7 فبراير 2019 / 01:34

أوردت وكالة «مهر» للأنباء أن شرطياً إيرانياً قُتل وأُصيب آخر بجروح بالغة بعدما فجر مسلحان شاحنة صهريج محملة بالغاز المسال في شمال غرب إيران أمس.



وأضافت الوكالة أن الشرطة اقتربت من رجلين في محطة للوقود في بلدة داره جارم في الساعات الأولى من صباح أمس، قبل أن يبدءا في إطلاق النار على الشاحنة. ونقلت عن نائب قائد الشرطة في إقليم لورستان في شمال غرب إيران سيد علي مير عمادي قوله: «وقع انفجار مروع» أدى الى تحطم نوافذ في مبان قريبة.

ولم يذكر التقرير أي معلومات عن هوية المهاجمين، أو ما حدث لهما. وقُتل العديد من أفراد قوات الأمن الإيرانية في اشتباكات وقعت أخيراً مع متشددين على الحدود الشرقية والغربية لإيران.

وفي أيلول (سبتمبر) الماضي، هاجم مسلحون عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل. وأعلن تنظيم «داعش» وجماعة انفصالية من الأقلية العربية في إيران مسؤوليتهما عن الهجوم.