شكرا لقرائتكم بري: على الحكومة تعويض هدر الوقت ومناقشة بيانها الوزاري الاسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 20:45

أعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن ارتياحه الى تشكيل الحكومة. وقال وفق ما نقل عنه نواب خلال لقاء "الأربعاء النيابي" اليوم: "إن أمام الحكومة تحديات واستحقاقات كثيرة نأمل أن تباشر العمل لمواجهتها على الصعد كافة لتعويض الوقت الذي اهدرناه ولتحقيق اماني اللبنانيين وتطلعاتهم".



وجدد بري التأكيد على ما كان التزم به وهو ان "المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة بورشة عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية". واشار الى انه "اذا ما أقر مجلس الوزراء غداً البيان الوزاري فإنه يعتزم الدعوة الى جلسة الثقة صباح ومساءً يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين وبعد ظهر الجمعة اذا اقتضى الأمر".

ونقل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب بزي عن الرئيس برى "ترحيبه بتشكيل الحكومة، معتبرا انها تحمل الكثير من التحديات والأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة".

من ناحية أخرى، لفت بري الى "أمر خطير يتعلق بما أقدمت وتقدم عليه اسرائيل من تلزيم واستغلال لمساحة محاذية للحدود البحرية الجنوبية للبنان، وأن اسرائيل حاولت عبر شركة من قبلها استغلال مساحة قريبة من الحدود هي عبارة عن مساحة مشتركة بين لبنان وفلسطين".

مشيرا الى ان "هذا الامر يشكل تعديا على السيادة اللبنانية ويستهدف مخزوننا وثروتنا النفطية ومياهنا". وقال: "هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها، وسأثير هذا الموضوع غدا مع رئيس الحكومة الإيطالية الذي يزور لبنان ومع المسؤولين وجهات دولة معنية".

وأوضح أن "لبنان لزم البلوك التاسع لثلاث شركات ايطالية وفرنسية وروسية، وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي على الرغم من ان الشركات ابتعدت 25 كيلومترا داخل الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية".

بهية الحريري

والتقى بري بعد الظهر النائب بهية الحريري التي وجهت له دعوة للمشاركة في "منتدى الطائف - إنجازات وأرقام وشركاء" الذي سيعقد لمناسبة 14 شباط (فبراير).

من ناحية ثانية، أبرق بري الى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي مهنئا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

وأبرق أيضا الى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح مهنئا بإعادة إنتخابه.