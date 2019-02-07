البحرين: نلتزم بدعم كافة الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، حرص بلاده على النهوض بدورها كعضو مؤسس للتحالف الدولى ضد داعش، والتزامها بدعم كافة الجهود الهادفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك فى كلمة للشيخ خالد بن أحمد، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد (داعش) بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية/بنا/ اليوم الخميس.

وأشار آل خليفة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفة العمل من أجل القضاء النهائى على (داعش) فى العراق وسوريا وإعادة الاستقرار والأمن والتنمية للمناطق المحررة، وتجفيف منابع تمويله والمجموعات الإرهابية الأخرى وعدم تمكينها من إيجاد أى سبل لتمويل عملياتها.

وشدد على ضرورة القضاء على البيئة الخصبة لظهور الإرهاب فى المنطقة بمختلف صوره وأشكاله وذلك من خلال التصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لدول المنطقة ووقف دعمها للإرهاب والتطرف والطائفية، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعرب آل خليفة عن تقديره للرئيس الأمريكى ترامب ولوزير خارجيته مايك بومبيو على استضافة هذا الاجتماع الذى يعكس الدور الاستراتيجى الكبير للولايات المتحدة الأمريكية فى قيادة التحالف الدولى ضد (داعش) وجهودها الحثيثة لتوثيق التعاون الدولى والتى مكنت التحالف من تحقيق العديد من النجاحات المهمة وإحراز تقدم ملموس خلال السنوات الأخيرة فى التصدى للإرهاب فى مختلف أنحاء العالم.