توجيه أميري بسرعة التحرك... ماذا رصدت السلطات في السعودية

ونقل موقع "عاجل" الإخباري السعودي عن مصادره أن الأمير خالد الفيصل، وجه بضرورة رصد ومتابعة انتشار المتسولين من الجاليات "اليمنية والإفريقية والباكستانية"، والعمل على حلها في أسرع وقت.

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وقالت المصادر إن الجهات المختصة رصدت تزايد ظاهرة التسول في المنطقة التاريخية بجدة وحول بعض المحال القريبة من المنطقة، والتي يصعب الوصول إليها.

وأضافت المصادر أن المتسولين يقومون بإيهام المارة بأنهم مرضى أو لديهم إعاقات مستديمة، مستخدمين ملابس رثة تظهر أنهم فقراء لطلب المساعدة، وهو ما شدد عليه التوجيه بضرورة تشديد المراقبة على تلك المواقع؛ لرصد المتسولين بالتعاون مع مكافحة التسول التابعة لوزارة العمل.

وفي سياق آخر، افتتح أمير منطقة مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، مبنى بلدية محافظة خليص الجديد، وتجول الأمير على مرافق البلدية، واستمع خلال التدشين إلى عرض للمشاريع المنجزة بالبلدية؛ مُبديا تقديره لكافة تلك الجهود، بحسب موقع "سبق" الإخباري.

من جهته قال رئيس بلدية خليص المهندس عماد الصبحي: "إن مبنى البلدية الجديد يقع على طريق "المدينة- مكة" السريع في مخطط مركز الخدمات الحكومية، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع".