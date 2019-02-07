بالصور... القبض على موظفة مصرف عراقي تقود عصابة لسرقة البنوك

ونشر إعلام قيادة شرطة بغداد على حسابها في موقع "فيسبوك" صورا للمجرمين وهم في قبضة القوات الأمنية.

وكتبت القيادة: "بإشراف السيد قائد شرطة بغداد، تمكن فريق عمل مشترك من قيادة شرطة بغداد، مركز شرطة المسبح من إلقاء القبض على عصابة متكونة من أربعة أشخاص بينهم امرأة تعمل موظفة بنفس المصرف قاموا بسرقة المصرف بالاحتيال واستعادة مبلغ مليار و600 مليون دينار عراقي.

وتعتقل الأجهزة الأمنية العراقية، بين الحين والآخر، عناصر عصابات مختلفة تتراوح تخصصاتها ما بين الإتجار بالبشر، وبين المخدرات والتزوير والسرقة وبيع الآثار، وغيرها، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وباقي مدن البلاد.