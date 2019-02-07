تراجع #أسعار_النفط إثر نمو الإنتاج الأمريكي

الخليج - واس انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحلول الساعة (06:07 بتوقيت جرينتش) إلى 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتاً أو 0.4% مقارنة مع السعر في التسوية السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتاً أو 0.4% إلى 62.44 دولار للبرميل.

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