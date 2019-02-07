جامعة_الطائف تعلن عن #وظائف أكاديمية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة الطائف اليوم الخميس، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين على مرتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد بالسعوديين من الجنسين، في تخصصات عدة بكليات العلوم الطبية التطبيقية والهندسة وإدارة الأعمال والشريعة والأنظمة والتصاميم والفنون التطبيقية.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني ( www.tu.edu.sa ) يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس ويستمر إلى يوم السبت 11 جمادى الثاني الجاري الموافق 16 فبراير.

وبينت أن شروط التقديم تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما يشترط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) أو ما يعادلها متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون للمتقدم إنتاج علمي، وألا يتجاوز عمره 45 عاماً عند التقديم، ويفضل كذلك ألا يكون ملتحقاً بوظيفة حكومية.

وفي ما يتعلق بالمستندات المطلوبة، ذكرت الجامعة أنها تشمل صورة من الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي، (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، إضافة إلى صورة من الخبرات والنشر العلمي.

ونبهت جامعة الطائف إلى ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيستبعد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، محذرة من أن أي متقدم لا يقوم بتعبئة النموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة فسيعتبر طلبه لاغياً، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

وشددت الجامعة كذلك على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلبات المقدمة لشغل الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين، محذرة من أنها ستستبعد آسفة أي طلب لا يتضمنها.