هذه مدة إنجاز الجسر الجديد بين #المملكة و #البحرين

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكر المهندس عماد المحيسن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن 250 جهة وشركة عالمية تقدمت لإنشاء مشروع الجسر الموازي بين المملكة والبحرين.

وأضاف المحيسن خلال ندوة عقدت في جمعية المهندسين البحرينيين بالمنامة، أن المشروع الآن في مرحلة الدراسات الاستشارية، حيث تم قبل عدة أسابيع دعوة شركات مقاولات وممولين عالميين للاستثمار في إنشاء الجسر وملحقاته.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء سكك حديدية للركاب والبضائع ستربط بالسكك الحديدية بالمملكة عن طريق محطة الدمام، متوقعاً أن ينتهي المشروع بعد 9 سنوات تقريباً.