تقارير رسمية: %59 من العاطلين عن #العمل يحملون هذه الشهادات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير رسمية عن بلوغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 781.55 ألف سعودي، يشكل الإناث النسبة الأكبر منهم بـ55.1% بما يعادل نحو 431.46 ألف، في حين شكل الذكور 44.8% من المجموع بما يعادل 350.1 ألف.

وبحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، فإن نحو 58.7% من العاطلين عن العمل- المواطنين- يحملون شهادات وهي من دبلوم إلى الدكتوراه، إذ يبلغ عددهم 458.91 ألف مواطن.

وتشكل الإناث النسبة الأكبر من إجمالي العاطلين من حملة الشهادات بنسبة 71.4% بما يعادل نحو 327.85 ألف أنثى، في حين بلغ عدد الذكور العاطلين من حملة الشهادات نحو 131.06 ألف عاطل يشكلون نحو 28.6% من إجمالي العاطلين حملة الشهادات، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ونسبة كبيرة من العاطلين من حملة الشهادات في تخصصين فقط وهما “الدراسات الإنسانية” و”العلوم التربوية وإعداد المعلمين”، إذ يبلغ عدد العاطلين من حملة الشهادات في التخصصين السابقين 210.12 ألف عاطل، يشكلون نحو 45.8% من العاطلين حملة الشهادات.

وتأتي النسبة الأكبر من العاطلين السعوديين حملة الشهادات في التخصصين السابقين (الدراسات الإنسانية والعلوم التربوية وإعداد المعلمين) لدى الإناث، إذ يبلغ عددهن نحو 176.02 ألف أنثى يشكلن نحو 53.7% من مجموع العاطلات الإناث السعوديات من حملة الشهادات البالغ عددهن 327.85 ألفاً.

أما الذكور من حملة الشهادات في تخصصي “الدراسات الإنسانية” و”العلوم التربوية وإعداد المعلمين” يبلغ عددهم 34.10 ألف مواطن يشكلون نحو 26% من مجموع العاطلين الذكور من حملة شهادات الدبلوم وما فوقها البالغ عددهم 131.06 ألف مواطن.

وتكمن مشكلة العاطلين عن العمل- المواطنين- في أن تخصصاتهم ليست مطلوبة بشكل كبير في القطاعين العام والخاص، إذ إن نسبة كبيرة من خريجي تخصصي “الدراسات الإنسانية” و”العلوم التربوية وإعداد المعلين” يكون مجال عملهم في المدارس أو الأدلة الجنائية أو الشرطة.

وبحسب آخر بيانات رسمية، فإن معدل البطالة بين المواطنين انخفض بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 12.8% مقارنة بـ12.9% بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.