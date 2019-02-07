انت الان تتابع طهران تشق طريقًا لربط سوريا بإيران عبر العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بدأت إيران بمد طريق سريع بين مدن «كرمانشاه، وبيستون، وحميل»، وذلك في إطار مشروع لربط سوريا بإيران عبر العراق وتسهيل حركة الترانزيت بين البلدان الثلاثة، إذ قال وزير الطرق الإيراني محمد إسلامي، خلال مراسم تدشين المشروع، إن طول الطريق سيبلغ 141 كيلومترا وستضخ فيه استثمارات بنحو 1.5 تريليون تومان إيراني، مضيفًا أن القطاع الخاص سيساهم في تنفيذ المشروع، وستبلغ نسبة مشاركته 70%، ما يعني أن القطاع الخاص سينفذ معظم أعمال المشروع، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعرب وزير الطرق الإيراني، عن أمله بإنجاز هذا الجزء بشكل أسرع بمساعدة القطاع الخاص وموافقة البنوك على منح المزيد من التسهيلات المالية. وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني خير الله خادمي، أنه يتم إنجاز 1200 كيلومتر سنويا من الطرق والسكك في إيران، مضيفا: «هناك 3295 كيلومترا