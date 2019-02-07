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وأضاف أن العراق بلد مستقل ذات سيادة، ولم يكن يوما ولاية أمريكية أو ضيعة تابعة لها، حتى يصرح الرئيس الأمريكي ترامب بما قاله، وأنه يحاول من خلالها إشغال الرأي العام
© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye
وتابع النائب، أن قرار عدم تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية هو قرار مجلس النواب العراقي، باعتباره بيت الشعب ويمثله، وأن المجلس سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية في بداية الفصل التشريعي المقبل.
واستطرد، أن تواجد القوات الأمريكية أو غيرها "مرفوض، وغير قابل للنقاش، خاصة أنه سبق وأخرجت القوات عام ٢٠١١، من خلال الاتفاقية الأمنية، وأن أي تواجد مرفوض، خاصة أن تواجد هذه القوات سيزعزع الأمن في المنطقة، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لهذا الهدف".
وأكد أنه لن يسمح بقاء قوات أمريكية أو قواعد، وأن العراق لن يتأثر بتصريحات ترامب وسيخرج قواته، ولن يسمح ببقاء جندي واحد على الأراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي: أمريكا تسعى لزعزعة أمن العراق... وسنخرج آخر جندي لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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