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وقال سعد في تصريحات تلفزيونية، إنه اعتبارا من شهر أبريل/نيسان المقبل، سيتم النظر في تحريك أسعار بنزين 95، موضحا: "من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعاره".
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ولم يسبق وأن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، كما أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، في وقت سابق، أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار).
وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود، في يونيو/حزيران 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر في خطوة غير مسبوقة... أسعار البنزين في مصر قد تنخفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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