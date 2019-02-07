خطوة من محمد بن سلمان لخلق فرص استثمارية عالمية

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ووفقا لصحيفة "المدينة"، تناولت ورشة العمل نظرة على صناعة السياحة على مستوى العالم بما في ذلك تحليل وشرح لتوقعات النمو في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية.
© AP Photo / Hassan Ammar
وتضمنت ورشة العمل تحليلا للفرص الوطنية في قطاع السياحة بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة عالميا في هذا القطاع.
واشتملت الورشة على مقومات القطاع السياحي الناجح، بالإضافة إلى تشخيص الفرص والإمكانات في السياحة الوطنية، بجانب تحليل للحوكمة واستراتيجية القطاع والتشريعات والمعايير ورفع الوعي السياحي.
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