شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تودع 1.9 مليار ريال «معاشات وبدل غلاء» لـ«مستفيدي الضمان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 1.98 مليار ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، تمثل المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر جمادى الآخرة والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وشملت المبالغ المودعة كذلك، بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي إبراهيم المبارك، إن إجمالي المبالغ المصروفة موزعة كالتالي، 1.36 مليار ريال معاشات ضمانية، و188 مليون ريال مساعدات نقدية لأجل الغذاء، و99.7 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 332 مليون ريال بدل غلاء معيشة.