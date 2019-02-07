شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات المتنقلة تقدم خدماتها للمعتمرين في مساكنهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

واصلت صحة مكة المكرمة تقديم خدماتها للمعتمرين في مساكنهم في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال العيادات المتنقلة وهي أحد مشروعات إدارة الصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي… كيف نكون قدوة، التي خصص مسارها تحت عنوان “كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة.

وأبانت صحة مكة المكرمة أن هذا النوع من المبادرات يعد من أحد الأدوار الهامة التي تقدمها صحة مكة المكرمة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والدعم النفسي والمعنوي للمرضى في مقرهم من خلال زيارات الكوادر الطبية من مختلف التخصصات لهم سواء في المستشفيات أو المنازل أو مساكن الحجاج والمعتمرين.