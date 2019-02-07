من البسملة لمنع الصلاة.. وزيرة التعليم تشعل الجزائر

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تأييد وزير التربية الجزائرية طرد تلميذة جزائرية من مدرسة الجزائر الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس بعد أن أدت فيها الصلاة تسبب في وابل من الانتقادات لها

"الصلاة مكانها المنزل" جملة أعادت وزير التربية والتعليم في الجزائر نورية بن غبريط، المثيرة للجدل إلى دائرة الضوء من جديدة، فقد باتت تلك الوزيرة بين الحين والآخر تثير غضب الجزائريين بالعديد من التصريحات التي تثير الكثير من الانتقادات. ومنذ تعيينها، عام 2014، تواجه الوزيرة "بن جبريط" انتقادات من أحزاب ومنظمات وأوساط شعبية في الجزائر بدعوى تبنيها لمخطط يهدف إلى فصل المدرسة عن هويتها العربية والإسلامية. وأثار تأييد الوزيرة لطرد تلميذة جزائرية من مدرسة الجزائر الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس بعد أن أدت الصلاة في ساحتها جدلا واسعا في الجزائر.

تأييد منع الصلاة نقلت "الشروق" الجزائرية عن الوزيرة قولها "المدرسة قامت بواجبها فقط، وهو معاقبة التلميذة.. الصلاة مكانها المنزل وليس المؤسسات التعليمية". وتابعت: "التلاميذ يذهبون إلى المؤسسات التربوية من أجل التعلم.. وأظن أن هذه الممارسات (الصلاة) تقام في المنزل، ودور المدرسة هو التعليم والتعلم فقط"،

تأييد منع الصلاة نقلت "الشروق" الجزائرية عن الوزيرة قولها "المدرسة قامت بواجبها فقط، وهو معاقبة التلميذة.. الصلاة مكانها المنزل وليس المؤسسات التعليمية". وتابعت: "التلاميذ يذهبون إلى المؤسسات التربوية من أجل التعلم.. وأظن أن هذه الممارسات (الصلاة) تقام في المنزل، ودور المدرسة هو التعليم والتعلم فقط"، وذلك أثناء ردها على أسئلة الصحفيين، خلال زيارتها ولاية برج بوعريريج الجزائرية. وسبق لوزارة التربية في الجزائر أن أصدرت، قرارا يمنع فتح غرف جديدة للصلاة داخل المؤسسات التربوية، إلا بترخيص من مصالح مديريات التربية للولايات، "بحجة أنها لا تدخل ضمن مرافق المؤسسة التعليمية"، وفقا لـ "سكاي نيوز". وأثار تصريح الوزيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ اعتبر البعض أن الصلاة تقام في كل الأماكن ولا تقتصر على المنازل فقط، فيما أيد آخرون تصريح نورية بن جبريط، قائلين إنه يصب في مصلحة التلاميذ. هل نظمت الجزائر رحلات جوية إلى إسرائيل؟

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والنقد لما صرحت به الوزيرة، واعتبر المعلقون أن ما قامت به لا يعبر عن التدين واحترام الاعتقادات في الجزائر. وقال أحد المغردين: "سيدتي الوزيرة نورية بن جبريط الصلاة مكانها في المنزل جيد جداً.. إذن النشيد الوطني مكانه الثكنة وليس حرم المدرسة، الانتخابات مكانها البلدية وليس أقسام المدارس، الاحتفال بيناير مكانه المطبخ وليس المدارس". الأوقاف تنفي الأوقاف تنفي نفى وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى، ما جرى تداوله عن منع الصلاة في المدراس، بموجب مذكرة عمل منسوبة لوزيرة التعليم. وبعد أن أحدثت بن جبريط جدلا بتصريحات مدوية تؤيد فيها منع مديرة مدرسة الجزائر الدولية في باريس، الصلاة في ساحة المؤسسة التعليمية، فهم ذلك أن الأمر متعلق بإجراء جديد قيد التنفيذ. وقال الوزير عيسى، في مؤتمر صحفي، إنه لا يوجد قرار من هذا النوع، مبررًا موقفه بأن ما يتداول الإعلام من مواقف وإثارة، مختلف تمامًا مع الحقيقة، إذ أن مجلس الحكومة لم يناقش هذه المسألة إطلاقًا، بحسب "الخليج". حذف البسملة حذف البسملة سبق تصريح الوزيرة حول منع الصلاة في المدارس، العديد من "السقطات" منها منع البسملة في الكتب الدرسية، فخلال 2017 وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، ظهرت الكتب المدرسية الجديدة في الجزائر خالية من البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)، خطوة أثارت جدلا واسعا بالبلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين للتنديد بهذا القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم. وكانت الوزيرة جبريط، أكدت خبر إلغاء وزارتها للبسملة من الكتب المدرسية التي أطلقوها في شهر يونيو 2017، موضحة أن "البسملة موجودة في كتب التربية الإسلامية لأنها إجبارية، أما حذفها من باقي الكتب يتحمل مسؤوليته المصممون والمشرفون على طباعة الكتب". حذف البسملة أثار حفيظة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حيث وصفت الخطوة، بـ"الاعتداء على عقول الأطفال وهوية الشعب الجزائري تحت ذريعة الإصلاحات". سياسة التقشف تشعل الشارع الجزائري.. وبوتفليقة يعلن التحدي وفي 2016 شن نشطاء جزائريون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي يتهمون الوزيرة بنشر التطبيع مع إسرائيل في المدارس، بعد ما صفوه بـ"الفضيحة" بعد تضمين كتاب الجغرافيا للمرحلة الإعدادية، اسم إسرائيل بدلا عن فلسطين في خريطة بإحدى صفحات الكتاب، وطالبوا خلال الحملة السلطات بالسحب الفوري للكتاب.

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