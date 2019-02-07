إعدام 15 ألف خنزير في اليابان إثر انتشار الحمى في 5 مقاطعات

قالت الحكومة اليابانية، الأربعاء، إن حمى الخنازير انتشرت في 5 مقاطعات يابانية من بينها أوساكا، مضيفة أنها ستعدم أكثر من 10 آلاف خنزير في إطار إجراءات لوقف انتشار المرض، وفقا للعين الإخبارية.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة إن السلالة المنتشرة في اليابان مختلفة عن حمى الخنازير الأفريقية القاتلة التي تكافح الصين للقضاء عليها.

واكتشفت إصابة خنازير بالمرض في مقاطعة إيتشى بوسط اليابان، وهي أول بؤرة إصابة مؤكدة خارج مقاطعة جيفو المجاورة منذ ظهور أول تفش للمرض في البلاد منذ 26 عاما في جيفو في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المسؤول إنه تبين أن خنازير تم شحنها من المزرعة موضع التدقيق في مقاطعة إيتشى، إلى مزارع خنازير في أوساكا و3 مقاطعات أخرى كانت مصابة بحمى الخنازير.

وأضاف "السلطات أعدمت ودفنت 15 ألف خنزير في المزارع المتضررة".

ومرض حمى الخنازير غالبا ما يكون مميتا للخنازير، ولكنه ليس معديا للبشر.