أبوظبي تحتضن مؤتمر الفضاء العالمي مارس 2019

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تنظيم فعاليات الدورة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي" خلال الفترة بين 19 و21 مارس المقبل، وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، والتي ستسلط الضوء على مزايا اقتصاد الفضاء العالمي وفرص تطوره ونموه، وفقا للعين الإخبارية.

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع لقادة القطاع الفضائي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشهد حضور رؤساء وكالات الفضاء حول العالم، إلى جانب مديرين تنفيذيين من شركات رائدة في مجال الفضاء والطيران، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية، وأبرز الباحثين والأكاديميين.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع المهمة المرتبطة بقطاع الفضاء، من السياسات والاستراتيجيات وأبرز المشاريع الفضائية إلى أحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا استكشاف الفضاء وسُبل تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة القطاع، بالإضافة إلى الترويج لتطوير تكنولوجيا الفضاء، وتحليل وتطوير استراتيجيات الفضاء التجارية.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن مؤتمر الفضاء العالمي هو منصة مهمة تُسهم في تطوير قطاع فضائي مبتكر ومزدهر، كونها توفر فرصة لقادة القطاع للتعاون والعمل بشكل مشترك للنجاح وتقديم الفائدة للبشرية وتعزيز الفرص للشراكات والاستثمار التجاري، ويمثل "مؤتمر الفضاء العالمي" فرصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، فضلاً عن كونه فعالية عالمية رفيعة المستوى تعزز من رؤيتنا بأهمية تطوير قطاع الفضاء العالمي".

وأضاف "نواصل التركيز على تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، ونؤكد التزامنا بالعمل المستمر مع نظرائنا على مستوى العالم، بإيجاد صيغة موحدة للتواصل مع الشركاء الحاليين والمحتملين من أجل تسليط الضوء على أهمية قطاع الفضاء بالنسبة لبرنامج التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات، ورفع سوية الوعي حيال الأنشطة الفضائية الإماراتية".

وقال نيكولاس ويب، المدير الشريك في "مجموعة ستريملاين للتسويق"، الجهة المنظمة للفعالية: "إن النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من مؤتمر الفضاء العالمي، جعلته منصة مثالية لقادة الفكر في قطاع الفضاء حول العالم. ومع عودة المؤتمر بدورته الثانية، نتطلع قدماً للترحيب بقادة قطاع الفضاء العالمي في أبوظبي مرةً أخرى لمناقشة التطبيقات المتنامية لتقنيات الفضاء، وإيجاد سبل جديدة تلبي متطلبات هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة قطاع الفضاء العالمي تصل إلى نحو 350 مليار دولار أمريكي، والذي تشكل الأنشطة الفضائية التجارية فيه نسبة 76% من الاقتصاد الفضائي العالمي؛ إذ يسعى العديد من اللاعبين العالميين إلى التعاون وتشكيل الشراكات، حيث تقوم دولة الإمارات بقيادة منطقة الشرق الأوسط من ناحية الدفع بالنشاطات الفضائية وتطوير الاتفاقيات الفضائية العالمية.

وتتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط لما أسهمت به من دفع لعجلة الاستكشاف الفضائي والارتقاء بمستوى قطاع الفضاء التجاري في المنطقة، ونجحت دولة الإمارات بتأسيس قطاع فضائي قوي ومتنوع، حيث تخطت استثمارات القطاع الـ22 مليار درهم، كما تعد الإمارات مقراً للعديد من المؤسسات الرائدة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبث الفضائي، إلى جانب 4 مراكز للبحث والتطوير متخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.