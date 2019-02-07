- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
وأضاف المصدر: "الفياض والمسؤولون السعوديون ناقشوا أوضاع المنطقة والتطورات في سوريا وكيفية العمل للخروج بحلول تعيد الاستقرار للشعب السوري".
وكان فالح الفياض، وهو مرشح "تحالف البناء" لتولي وزارة الداخلية العراقية، قد وصل إلى السعودية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، وبحث مع المسؤولين السعوديين قضايا مشتركة عدة.
كما زار سوريا قبلها، والتقى الرئيس بشار الأسد، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وناقش الجانبان "سبل محاربة الإرهاب لا سيما على الحدود بين الدولتين، وسبل إعادة سورية للمنظومة العربية".
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة رسالة الأسد إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.