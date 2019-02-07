الأرصاد: تعرف على مناطق #التقلبات_الجوية المتوقعة اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

تقلبات جوية

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على أغلب مناطق المملكة بداية من يوم أمس الأربعاء حتى يوم الاثنين 6 /6/ 1440 هـ الموافق 11 /2/2019 م.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، أنها تتوقع وفقاً لما ورد لها بمشيئة الله تعالى أن تتأثر المناطق التالية: (الرياض – مكة المكرمة – الحدود الشمالية – حائل – تبوك – القصيم – المدينة المنورة – المنطقة الشرقية – عسير – جازان – الجوف) بالتقلبات الجوية.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، وكذلك الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

كتلة باردة

من جهته قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني: “متوقع تأقلم الكتلة الباردة مع أجواء المملكة بدءاً من الخميس يتزامن مع تقدم منخفض جوي متوقع أن يعبر المملكة”.

وتوقع حدوث تقلبات جوية تشمل رياحاً مع غبار، وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، ثم انخفاض للحرارة، يرافق ذلك تشكل سحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر مع حبات برد وصواعق.

وأضاف الحصيني: “الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة وبرد، ومتوقع أن تشمل أجزاءً من الشمالية والغربية والوسطى ثم الشرقية، وقد تكون غزيرة على أجزاءٍ من تبوك والمدينة وغرب حائل وغرب القصيم مع فرصة جريان الأودية لذا يلزم الابتعاد عن مجاريها”.