شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: قوات من وحدات حماية الشعب الكردية لا يزالون فى مدينة منبج السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، يوم الأربعاء إن العمل على تطبيق اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص بلدة منبج السورية تسارع فى الآونة الأخيرة مضيفا أن مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية لا يزالون فى البلدة.

وفى كلمة خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن بعد اجتماع للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش، قال جاويش أوغلو إنه لا توجد تفاصيل واضحة تذكر بشأن منطقة آمنة محتملة تأمل تركيا فى إقامتها داخل سوريا.

وكرر جاويش أوغلو التصريح بأن أنقرة ستعارض أى منطقة آمنة سيتمتع فيها "الإرهابيون" بحماية.