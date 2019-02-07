دماغ المرأة أكثر "نشاطا وشباباً".. وإليكم الدليل

في دراسة علمية جديدة حول الفروقات بين الرجل والمرأة، كشف علماء من جامعة واشنطن للطب في سانت لويس – ولاية ميزوري أن "دماغ المرأة هو أكثر شباباً من دماغ الرجل بـ4 أعوام"، مشيرين الى أن "حدة الذاكرة وقوة العقل أقوى لدى المرأة".

وأكّد مانو جويال من كلية الطب بجامعة واشنطن أن "نتائج الدراسة قدمت تبريراً منطقياً بشأن ميل النساء للتفوق على الرجال في الاختبارات الإدراكية في السبعينيات من العمر"، وذلك لأن أدمغتهن أصغر سناً وتبقى تعمل بشكل فعال".

يشار الى أن الباحثين قاموا الدراسة بتحديد جزء السكر المرتبط بالتحلل الهوائي لكل شخص في الدراسة التي شملت 205 أشخاص (121 امرأة و84 رجلاً) تتراوح أعمارهم بين 20 و 82 سنة، في مناطق مختلفة من دماغه، وعمدوا إلى تصميم خوارزمية لإيجاد العلاقة بين العمر واستهلاك السكر في الدماغ عند الرجال، والأمر نفسه لدى النساء.