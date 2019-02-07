العاهل السعودي ورئيس وزراء ألبانيا يعقدان جلسة مباحثات

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض اليوم الأربعاء جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء الألباني آدي راما.

وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه عقب جلسة المباحثات، شهد الملك سلمان وراما، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين.

ففي مجال السياحة تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني السفير الألباني لدى المملكة سامي شيبا.

كما تم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.

الخدمات الجوية

وتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقعها من الجانب السعودي، وزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة الأستاذ سامي شيبا.

حضر مراسم التوقيع، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والسفير السعودي لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.

كما حضره من الجانب الألباني، نائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.