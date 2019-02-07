شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالى تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم فى تعزيز آفاق التعاون المشترك.

وأشاد الحلبوسى - وفقًا لقناة "الإخبارية" العراقية - بدور إيطاليا ومساهمتها فى دعم العراق فى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى التعاون الاستخباري؛ للقضاء على التنظيمات المتطرفة أمنيًا وفكريًا.

وقال رئيس البرلمان العراقى إن بلاده لديها تحديات تتعلق بإعادة الإعمار، وعودة النازحين لمدنهم؛ لتحقيق الاستقرار، فيما أشار رئيس الوزراء الإيطالى إلى أن العراق مقبل على مرحلة مهمة جدًا للبناء؛ من أجل الازدهار والاستقرار، مؤكدًا دعم بلاده للعراق بشتى المجالات.