شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأربعاء، مكيف سبيليت ” HAAS ” للطراز (HSA20FE7HM7). وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” أن ذلك الاستدعاء بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة والاستثمار، العملاء بالتواصل مع الشركة لسحب المنتج واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

كانت هذه تفاصيل خبر لعدم مطابقته للمواصفات.. «التجارة» تستدعي مكيف «سبيليت HAAS» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.